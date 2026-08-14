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Tg News – 14/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Eruzione Etna, dopo Catania stop anche all’aeroporto di Comiso - Como, incendio nei boschi, 50 sfollati, abitazioni evacuate - Case di palestinesi assediate da coloni israeliani a Qusra - Ucraina, bombardamenti russi su Sumy con vittime - Francia, Corte Costituzionale boccia divieto social per under 15 - Arresto Lavitola, i Pm ora vogliono sentire Ranucci - Confturismo, a Ferragosto 13 milioni di italiani in vacanza - Ponte Morandi, primo anniversario dopo la sentenza - Previsioni 3B Meteo 15 Agosto azn