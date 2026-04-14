Tg News – 14/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump “Scioccato da Meloni, non vuole aiutarci nella guerra” - Hormuz, 4 navi legate all’Iran passano lo stretto - Papa Leone dall’Algeria “Dio è straziato, non sta coi malvagi” - Meloni dal Vinitaly “Sospendere il patto di stabilità con Ue” - Il FMI taglia le stime sulla crescita mondiale - Attacco informatico agli utenti di Booking - Ancora aumenti per sigarette e tabacco - Peparini e Fondazione Inda inaugurano il Vinitaly con "Dentro c'è l'Italia" - Previsioni 3B Meteo 15 Aprile mrv