Ranieri “Per Xenia Hotellerie Solution inizia una fase di consolidamento”

MILANO (ITALPRESS) - Xenia Hotellerie Solution Spa, quotata a Piazza Affari, ha completato circa l'80% del piano industriale presentato al mercato nel 2025, in anticipo sui tempi previsti. Lo ha spiegato l'amministratore delegato Ercolino Ranieri in un'intervista a Claudio Brachino per Italpress Economy. Il gruppo opera su due fronti: quello dell'offerta, attraverso il brand alberghiero Phi Hotels, che conta oggi 19 strutture in Italia, e quello della domanda, con due divisioni di tour operating dedicate rispettivamente al segmento corporate e al leisure. "Presidiamo due aree, quella della domanda e quella dell'offerta: da una parte vendiamo camere, dall'altra aiutiamo chi le camere le deve comprare", ha detto Ranieri. La crescita si è concentrata sulle cosiddette destinazioni "Tier 2", mete con un forte potenziale ma ancora non pienamente espresso, e sull'acquisizione di verticali nel comparto delle esperienze di viaggio. Realizzata la piattaforma industriale prevista, l'azienda entra ora in una fase di consolidamento e riposizionamento dei brand, chiamata a distinguere l'offerta alberghiera - centrata su un'ospitalità relazionale e non di massa - da quella organizzativa legata alle esperienze. sat/gsl