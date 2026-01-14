Tg News – 14/1/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Chiara Ferragni assolta da accusa truffa per Pandoro Gate - Proteste in Iran, dura repressione in corso - Von Der Leyen “La Groenlandia è del suo popolo e nella Nato” - Al via missione in Asia, Giorgia Meloni in Oman - Morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministro Istruzione - Sicurezza, a Roma in centro storico scattano i 30 km/h - Indagine Antitrust, volano prezzi degli alimentari - Nordio “Sul referendum Anm ha paura di confrontarsi con me” - Previsioni 3B Meteo 15 Gennaio azn