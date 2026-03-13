Tg News – 13/3/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump: “Le navi attraversino lo stretto di Hormuz” - L’Italia non partecipa alla guerra ma è allarme terrorismo - Istat, “con guerra tendenza al ribasso economia mondiale” - Verso Lampedusa petroliera russa alla deriva con 900 tonnellate di gasolio - Neonati sepolti, Procura chiede 26 anni per Chiara Petrolini - Morto a 94 anni Bruno Contrada, numero 3 del Sisde - Paralimpiadi, giornata da record con 3 ori e 1 argento - Iran e Medio Oriente, analisi e scenari in una tavola rotonda a Roma - Previsioni 3B Meteo 14 Marzo azn