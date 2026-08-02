Strage Bologna, Molteni “Impegno costante del governo, politica unita”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "C'è un impegno costante del Governo e mi permetto di dire anche del Parlamento sia da un punto di vista normativo, sia da un punto di vista del reperimento delle risorse necessarie a dare riscontro alle legittime istanze che arrivano dall'associazione familiari delle vittime. Credo che la politica sul tema della ricerca della giustizia e sui temi della sicurezza e della legalità non si debba dividere, poiché questi temi non sono né di destra, né di sinistra ma sono valori fondamentali, il cardine su cui si regge il senso democratico del nostro Paese. L'impegno mio personale, così come quello del Governo e dei ministri che sono stati presenti qui negli anni precedenti, è quello di dare riscontro alle legittime istanze avanzate dalle associazioni". Così Nicola Molteni, sottosegretario di Stato per l'Interno, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia in ricordo della strage della stazione di Bologna. xt1/col3/mca3