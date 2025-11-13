Home Video News Cronaca Tg News – 13/11/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Migranti, Meloni “Protocollo con l’Albania rivoluzionario” - A Trieste madre uccide figlio di 9 anni, poi simula suicidio - Accusata di doppio infanticidio, assolta Monia Bortolotti - Si cerca il corpo del giudice Adinolfi dopo 31 anni - 68enne aggredita da 3 cani a Pisa, è grave - 10 anni dopo Parigi ricorda vittime Bataclan - Emissioni, sì Europarlamento a taglio 90% entro 2040 - Giornata della gentilezza, al via la campagna "Hello Kitty, Hello Kindness" - Previsioni 3BMeteo 14 Novembre azn