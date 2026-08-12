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Tg Sport – 12/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Europei di nuoto a Parigi, ori di Martinenghi e Quadarella - Atletica, oro per Battocletti e bronzo Majori nei 5000, Jacobs K.O. - Inter, Frattesi vicino alla Lazio ed assalto a Djed Spence - Milan, intesa vicina con il Porto per la cessione di Gimenez - Roma, ufficiale l'arrivo dell'argentino Nahuel Molina dall'Atletico Madrid - Juventus, si accelera con il Psg per il prestito di Suzuki - Cincinnati Open: tabellone completo per gli azzurri senza Sinner azn