Home Video News Cronaca Tg News – 12/3/2026
Tg News – 12/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Primo messaggio di Khamenei da Guida suprema: “Hormuz resti chiuso” - Israele, colpita Gerusalemme vicino al Santo Sepolcro - Iran, Meloni: “Appello a unità valido nonostante insulti” - Il petrolio risale sopra i 100 dollari, borse in rosso - Sabato a Roma i funerali di Enrica Bonaccorti - Famiglia nel bosco, uno dei bambini in sciopero della fame - Sanità, in aumento le aggressioni al personale medico - London Book Fair, l'editoria italiana in vetrina nel Regno Unito - Previsioni 3B Meteo 13 Marzo azn