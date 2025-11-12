Home Video News Cronaca Tg News – 12/11/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Femminicidi, bagarre alla Camera su parole Valditara - Aggressione alla moglie fuori dal lavoro, 46enne in carcere - Tragedia in un asilo di Soci, bimbo muore soffocato - Gli Ucraini smentiscono la resa di Pokrovsk - Venezuela, al via mobilitazione di forze e mezzi militari - Trump scrive a Herzog per concedere grazia a Netanyahu - Istat, rincari record per prezzi alimentari: +25% in 4 anni - A Napoli nasce l'associazione Parthenope per una giustizia più trasparente - Previsioni 3BMeteo 13 Novembre azn