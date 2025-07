Tg News – 11/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Motori volo Air India precipitato spenti da piloti in cabina - Kaufmann arrivato in Italia, dà in escandescenza - Incendio mansarda a Torino, da Zippo prime ammissioni - Schianto con scuolabus a Palermo, 8 bambini in ospedale - Maturità, altra scena muta all’orale, interviene Valditara - Trump e i dazi, oggi lettera all’Ue - Bankitalia, Pil 2025 a +0,6%, pesa incertezza su guerre e dazi - Zangrillo “Pubblica Amministrazione motore del Paese” - Previsioni 3B Meteo 12 Luglio azn