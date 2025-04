Tg News – 11/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - Delitto Garlasco, concessa la semilibertà ad Alberto Stasi - Ilaria Sula, il padre: “Le scuse di Samson? Non ci sono scuse” - Migranti, nave con 40 irregolari da Brindisi all’Albania - Trump: “Con la nostra politica sui dazi stiamo andando bene” - Muore intera famiglia spagnola in elicottero precipitato a New York - Per Papa Francesco miglioramenti continui - Scommesse su siti illegali, indagati calciatori di serie A - Alle Gallerie d'Italia di Vicenza la mostra "Ceramiche e nuvole” - Previsioni 3B Meteo 12 Aprile azn