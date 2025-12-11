Tg News – 11/12/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ucraina, vertice di 4 Paesi Ue e Londra per sostegno a Kiev - Gaza, Amnesty: “Da Hamas crimini contro umanità dal 7 Ottobre 2023 in poi” - Maxi truffa all’Opera Santa Maria del Fiore di Firenze - Domani sciopero generale, stop a treni e scuole - Lavoro, Istat: "frenata nel terzo trimestre" - Forbes, Meloni è la quarta donna più potente al mondo nel 2025 - Per Time la persona dell’anno è l’Intelligenza Artificiale - Natale, a Milano l’Albero della Gentilezza del Centro Diagnostico Italiano - Previsioni 3B Meteo 12 Dicembre azn