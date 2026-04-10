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Tg News – 10/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vance avverte Iran: “Non prendeteci in giro ai negoziati” - Aeroporti europei a rischio carburante entro 3 settimane - ATP 1000 di Montecarlo, Sinner vola in semifinale - Molise, nuova frana, evacuate 50 persone a Salcito - Gru cede durante lavori, morti 2 operai a Palermo - Disagi per sciopero di aerei e bus - Papa Leone: “Ingiusta la ricchezza in mano a pochi” - Fondazione Magna Grecia consegna il premio John Marchi a Mike Pompeo a New York - Previsioni 3B Meteo 11 Aprile azn