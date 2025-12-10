Home Video News Cronaca Tg News – 10/12/2025
Tg News – 10/12/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Telefonata Macron, Starmer e Merz con Trump su Ucraina - Meloni: “Gestire i flussi è possibile, con legalità al primo posto” - Confermata condanna a 4 anni per Irene Pivetti - A Napoli caos per sentenza scoppio fabbrica fuochi - Bollette luce, in arrivo bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie - Morta Sophie Kinsella, autrice best seller “I love shopping” - La cucina italiana diventa patrimonio dell’Unesco - A Caltanissetta spinta all'innovazione lavorativa con il co-working di Poste - Previsioni 3B Meteo 11 Dicembre azn