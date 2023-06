Tg News – 1/6/2023

In questa edizione: - Il fidanzato di Giulia confessa: “L’ho uccisa e tentato di bruciarla” - Omicidio-suicidio a Roma, muoiono due poliziotti - Esplode bombola in cantiere vicino A5, muore operaio - Piano munizioni Ue, via libera da Europarlamento - Emilia Romagna, ancora 19 località non balneabili - Ponte del 2 Giugno, 15 milioni di italiani in viaggio - Un intercity viaggia con gli scatti di Richard Avedon - Previsioni 3B Meteo per il 2 Giugno mrv