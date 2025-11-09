Home Video News Giovani Tg Giovani – 9/11/2025 Video NewsGiovaniPilloleTG Giovani Tg Giovani – 9/11/2025 9 Novembre 2025 ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'arte di Fraffrog - Le Maldive vietano il fumo ai nati dopo il 2007 - Una Offline Room per il benessere degli studenti fsc/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole Sorsi di Benessere – Una ricetta gustosa a base di lenticchie e castagne esteri Mattarella incontra il presidente del Sudafrica Ramaphosa Pillole “Chirurgia senza barriere”, un progetto per l’inclusività clinica Pillole L’ecografia in dermatologia, una tecnica diagnostica in evoluzione Cronaca Napoli, un arresto e circa 9 kg di droga sequestrati nel quartiere Poggioreale