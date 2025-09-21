Home Video News Giovani Tg Giovani – 21/9/2025 Video NewsGiovaniPilloleTG Giovani Tg Giovani – 21/9/2025 21 Settembre 2025 ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La scuola è un gioco serio - Il bullismo uccide - Il futuro dell'intelligenza artificiale è già qui fsc/gsl ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole Sorsi di Benessere – Un gustoso smoothie con i fiocchi d’avena Cronaca Garlasco, Garofano “Convinti dell’estraneità di Andrea Sempio” Agroalimentare Pecoraro Scanio “La cucina italiana sia patrimonio Unesco” Pillole Mattarella ai 130 anni del Tempio della Chiesa Metodista di Roma Pillole Turismo Magazine – 20/9/2025