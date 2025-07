Tg Economia – 9/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Guerre e dazi, famiglie italiane prudenti ma tornano a spendere - Edilizia, in calo i permessi per costruire - Batterie per auto elettriche, dall’Ue 852 milioni per la produzione - Lavoro, le novità del decreto flussi sat/azn