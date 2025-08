Tg Economia – 5/8/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La banca digital piace sempre di più, cresce ancora il mobile banking - Usa, l'Unione europea congela i controdazi per sei mesi - Un bando per la digitalizzazione della logistica - Conti correnti, in arrivo nuovi obblighi per le banche abr/fsc/gtr