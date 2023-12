Tg Economia – 5/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nel 2023 e 2024 Pil +0,7% grazie alla domanda interna - Ue, 175 milioni per ridurre le emissioni di metano - La sostenibilità sfida globale per la crescita economica e sociale - Un censimento on line contro l'evasione fiscale sat/gsl