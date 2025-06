Tg Economia – 30/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Produzione industriale, a giugno stabili le aspettative delle imprese - Occupazione, 300 mila nuovi posti di lavoro nel settore privato - Il Made in Italy protagonista al Summer Fancy Food - In arrivo la quattordicesima per alcune categorie di pensionati azn/abr