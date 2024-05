Tg Economia – 3/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'Ocse lascia invariate le stime di crescita per l'Italia - Ue, 720 milioni per l’idrogeno rinnovabile - Case green, i proprietari di immobili chiedono gradualità - L'economia globale resiste di fronte alle nuove sfide abr/gtr