Tg Economia – 3/11/2022

In questa edizione: - Caro energia, alberghi e bar italiani i più colpiti in Europa - Compagnia di San Paolo, a Torino un seminario verso il G20 - Partire dal lavoro per rimettere l’uomo al centro dell’economia - Fisco, novembre mese clou per contributi e imposte abr/sat/gtr