Tg Economia – 28/3/2023

In questa edizione: - Cresce la fiducia di consumatori e imprese - Reddito insufficiente per il 13% delle famiglie italiane - Illegalità, per le aziende commerciali un costo di 24 miliardi - Nel 2022 è cresciuto il gettito fiscale, resta il nodo multinazionali abr/gtr