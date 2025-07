Tg Economia – 25/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Auto, il mercato europeo arranca. Male l'Italia - Ue, l’export agroalimentare raggiunge quota 20 miliardi - Le aziende della comunicazione puntano su giovani e IA - Al via "Resto al Sud 2.0", tra incentivi bonus per under 35 abr/azn