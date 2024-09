Tg Economia – 23/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Per il 2023 l'Istat rivede il Pil al ribasso, migliora il deficit - Digitale, al via un progetto per formare giovani donne del Sud - Fusione Bapr-Sant'Angelo, nasce il primo polo bancario siciliano fsc/mrv