Tg Economia – 23/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dall'Ecofin via libera alla revisione del Pnrr italiano - Turismo, in India cresce la voglia d'Italia - Cromaplast, formazione e sostenibilità basi della crescita aziendale - Partite Iva, le novità del decreto fiscale sat/gsl