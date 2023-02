Tg Economia – 20/2/2023

In questa edizione: - Buste paga più leggere in 22 province tra il 2019 e il 2021 - Pericolo hacker, le Pmi pronte a investire 470 milioni - Pnrr, 350 milioni per i Centri di trasferimento tecnologico - Bce, a marzo un nuovo rialzo dei tassi abr/sat/gsl