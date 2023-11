Tg Economia – 2/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Passi avanti verso l’euro digitale - Gas, in Europa prezzi più bassi con gli acquisti congiunti - Agroalimentare, cresce l'export nei primi 6 mesi - Fisco, dal 2024 cambiano le norme per gli italiani in Svizzera sat/fsc/gtr