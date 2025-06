Tg Economia – 19/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La pirateria ha causato oltre 2,2 mld di perdita di fatturato nel 2024 - Consap accelera sulle garanzie per i giovani - Commercio e innovazione, al via il Retail Summit 2025 - Nuovo bonus affitto per i lavoratori assunti nel 2025 abr/gtr