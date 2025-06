Tg Economia – 17/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A maggio inflazione in calo ma cresce il carrello della spesa - Quattordicesima in aumento per 8 milioni di lavoratori - Turismo, crescono gli arrivi internazionali in Europa - Modello 730, istruzioni per l'uso mgg/abr/gsl