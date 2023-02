Tg Economia – 17/2/2023

In questa edizione: - Bonus edilizi, stop alla cessione del credito - Intesa Sanpaolo e Zes Sardegna insieme per il rilancio dell'isola - Banca Cf+, in un anno richieste di finanziamenti per 8 miliardi - Tregua fiscale, chiusura agevolata per le liti pendenti abr/sat/gsl