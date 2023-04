Tg Economia – 12/4/2023

In questa edizione: - Via libera al Def, 3 miliardi per tagliare il cuneo fiscale - Aumentano i prestiti bancari al settore privato - Agroalimentare, cresce il Pil nel 4° trimestre 2022 - Fisco, cambiamenti in arrivo per regolarizzare le violazioni formali abr/fsc/mgg/gsl