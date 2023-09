Tg Economia – 11/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ue, la Commissione rivede al ribasso le stime di crescita - Commercio, saldi in linea con il 2022 per 6 imprese su 10 - Agroalimentare, 25 milioni per le Dop e Igp - Il nuovo assegno di inclusione, istruzioni per l'uso abr/sat/gsl