Tg Economia – 11/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ocse, in Italia salari in caduta libera - Italgas avvia un piano obbligazionario da 5 miliardi - Sibeg Coca-Cola compie 65 anni, 54 milioni di nuovi investimenti - Dichiarazioni Iva, scattano i controlli sat/azn