Tg Ambiente – 9/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Net-Zero Industry Act, via libera dal Consiglio Ue - Trasporto aereo, Eni, Enac e AdR insieme per la decarbonizzazione - Torna la campagna itinerante Mediterraneo da remare - In Italia è sempre più emergenza siccità abr/gtr/col