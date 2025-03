Tg Ambiente – 9/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - La Commissione Europea semplifica le norme sulla sostenibilità - Rinnovabili, nuovi finanziamenti per le regioni - Cambiamenti climatici, a rischio 1 coltura su 3 - Il buco dell'ozono si sta rimarginando gsl/mgg/mrv