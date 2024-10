Tg Ambiente – 6/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Italia primo Paese UE per danni da cambiamento climatico - HeySun, un focus sulle rinnovabili e le comunità energetiche - Un’azione globale bloccherebbe l’inquinamento da plastica - McDonald's, "Insieme a te per l'ambiente" riparte da Roma mgg/gtr/col