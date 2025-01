Tg Ambiente – 5/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Rinnovabili, aiuti per 9,7 miliardi dall'Unione europea - Transizione energetica, il Green Deal è un’opportunità di sviluppo - Finanziamenti inadeguati e crisi climatica pesano sul trasporto pubblico - Una vetrata fotovoltaica per i Musei Vaticani mgg/gsl