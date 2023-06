Tg Ambiente – 4/6/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Italia al secondo posto in Europa per il riciclo - Nasce in Sicilia il più grande parco agrivoltaico d’Italia - Marevivo e la Marina Militare contro la crisi climatica, al via "Only One" - Continental sponsor del Giro-E per la mobilità sostenibile fsc/gsl