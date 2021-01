Tg Ambiente – 31/1/2021

In questo numero del Tg Ambiente prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Le piogge trasformano l'Italia in un grande bacino inutilizzato - Scioglimento ghiacci, è record - Clima, un progetto per proteggere le coste - Cetacei in difficoltà, arrivano le squadre di Life Delfi. abr/