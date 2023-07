Tg Ambiente – 30/7/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il riscaldamento globale sta portando al collasso la Corrente del Golfo - 10 miliardi per la rete idrica contro i cambiamenti climatici - Da Arbolia un nuovo bosco urbano nel Bergamasco - L'energia solare rinnovabile può aiutare a purificare l'acqua mgg/gsl