Tg Ambiente – 3/7/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Caldo da record, temperature estreme in tutto il mondo - Roma, un punto di raccolta di oli usati al porto turistico - Amazon dice addio alla plastica - Milano, una nuova sede a emissioni zero per il Gruppo Cap mgg/abr/gtr