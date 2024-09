Tg Ambiente – 29/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Fumo, l'Unione europea chiede misure più severe - Cambiamenti climatici, dall’Ue aiuti per gli agricoltori italiani - Sud a rischio, il bilancio sulla siccità in italia - CNH investe sul green mgg/gtr