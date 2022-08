Tg Ambiente – 28/8/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Bce, nella politica monetaria la lotta al climate change - Le imprese femminili accelerano su digitale e green - River Cleaning, boe galleggianti per ripulire i fiumi dai rifiuti - Roko, il cortometraggio made in Italy contro la plastica in spiaggia mgg/gsl