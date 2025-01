Tg Ambiente – 26/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Aeroporti, a Fiumicino il più grande impianto fotovoltaico d'Europa - Ispra, recuperate oltre 30 reti fantasma dai fondali marini - Sviluppo sostenibile, un bando per i progetti di ricerca - In Italia nevica sempre meno mgg/gtr