Pecoraro Scanio “Contro crisi energetica la sfida delle rinnovabili sostenibili”

PORTOFERRAIO (ITALPRESS) - "Le energie rinnovabili sostenibili rappresentano una delle sfide più importanti del nostro tempo e un passaggio decisivo per affrontare la crisi climatica, la sicurezza energetica e l’indipendenza geopolitica dell’Europa". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, intervenendo sull’iniziativa internazionale avviata all’Isola d’Elba con il coinvolgimento dell’Università di Siena, dell’Università di Firenze e partner europei, tra cui realtà provenienti da Creta, Croazia e altri Paesi del Mediterraneo. "È fondamentale – spiega Pecoraro Scanio – analizzare con modo scientifico e partecipato le reali potenzialità dei territori per lo sviluppo delle energie rinnovabili, dal solare all’eolico fino alle risorse idriche, puntando su modelli sostenibili e condivisi con le comunità locali. La pianificazione è decisiva per individuare dove sia realmente utile e compatibile realizzare impianti, valorizzando le vocazioni energetiche naturali dei territori". Secondo il Presidente di UniVerde, "serve un approccio integrato che unisca sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e partecipazione dei cittadini, anche per superare conflitti e resistenze che spesso nascono dalla mancanza di informazione e programmazione strategica". "Questa – aggiunge – è anche una sfida pienamente ecodigital, perché dobbiamo utilizzare le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e i sistemi digitali avanzati per migliorare la pianificazione energetica e accelerare i processi autorizzativi, garantendo al tempo stesso trasparenza e sostenibilità". Pecoraro Scanio sottolinea inoltre come "la crisi energetica, ancora fortemente condizionata dalla dipendenza dalle fonti fossili e dalle tensioni geopolitiche, dimostri con chiarezza che il futuro appartiene alle rinnovabili. Investire in energia pulita significa non solo contrastare il cambiamento climatico, ma anche rafforzare l’autonomia energetica e la libertà dei Paesi europei". mca1/sat (Fonte video: Fondazione UniVerde)