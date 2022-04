Tg Ambiente – 24/4/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Gruppo Cap, dalla Bei un finanziamento “green” - A Palermo un Centro di sostenibilità e transizione ecologica - Un robot subacqueo per il monitoraggio ambientale - Henkel punta sul climate positive abr/mrv