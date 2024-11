Tg Ambiente – 24/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Nasce la nuova Carta Forestale Italiana - Siccità, 112 milioni per le imprese agricole - Nuovo allarme per il Mar Mediterraneo - Siracusa Comune riciclone, un premio da Coreve mgg/gtr/col